В верхнем Египте найдена гробница греко-римской эпохи

В запечатанном погребении найдено 30 мумий. Фото: Министерство по делам древностей
В запечатанном погребении найдено 30 мумий. Фото: Министерство по делам древностей

В вырезанном в скале захоронении обнаружено 30 мумий.

Как сообщает Министерство по делам древностей Египта, гробница расположена в районе мавзолея Ага Хана, где археологи нанесли на карту около 300 захоронений, датируемых шестым веком до нашей эры до четвертого века нашей эры.

Недавно обнаруженная гробница датируется греко-римским периодом и состоит из окаймленной скульптурами лестницы, ведущей в погребальные камеры. Археологи также обнаружили кусочки двух расписных деревянных гробов, на одном из которых было написано имя умершего.

Также рядом с мумиями и гробами найдены неокрашенный белый картон, битум для мумификации и у входа в главную комнату были найдены лампа, а также фрагменты расписных погребальных масок и статуэтка в виде птицы с человеческой головой, которая, как считается, представляла душу покойного.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что археологи расследовали подробности древней резни на Аляске.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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