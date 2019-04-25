Археологи расследовали подробности древней резни на Аляске

Жертвы войны
Жертвы войны "луков и стрел" были связаны и убиты. Фото:University of Dundee

Война началась после попадания дротика для игры в дартс в глаз мальчика.

Археологи обнаружили следы массового убийства, совершенного 350 лет назад на Аляске. Война между индейцами могла начаться из игры в дартс. Раскопки обнажили ужасные способы казни и подтвердили часть легенды, которую веками передавали индейцы из племени юпиков.

Во время раскопок в поселении Агалигмиут (Agaligmiut ) ученые нашли останки 28 человек, которые погибли во время резни, и 60 000 хорошо сохранившихся артефактов. Сама деревня, которая была хорошо укреплена, оказалась сожжённой дотла. А ее территория утыкана стрелами.

Как сообщает научный журнал Live Science, некоторые из 28 погибших сначала были связаны и затем казнены. Вероятно, они были уложены на землю лицом вниз, а затем их затылки пробили копьями.

Когда точно произошла резня- не известно. Укрепления были построены между 1590 и 1630 годами нашей эры и разрушены в результате нападения и пожара между 1652 и 1677 годами.

Массовое убийство произошло во время серии вооруженных конфликтов на Аляске в 17 веке, известных как «войны луков и стрел». Согласно одной из местных легенд война начался во время игры в дартс, когда один мальчик случайно ударил другого в глаз дротиком. За это отец раненого выбил оба глаза мальчику обидчику. Затем родственник ослепленного ребенка начал мстить.

В результате полыхнула почти вся индейская Аляска, поскольку в конфликт вступили родственники обеих сторон. Впрочем, ученые считают дартс лишь поводом для войны. А причиной стал голод и нехватка ресурсов на Аляске и Юконе.

По мнению ученых, погибшие в Агалигмиут пострадали в разгар этой масштабной индейской войны. Только одну жертву из 28 найденных можно отнести к воинам. Остальные погибшие – старики, женщины и дети. Это говорит о том, что нападение произошло, когда войны находились на тропе войны и их не было в деревне.

Во время раскопок ученые нашли останки 28 человек. Фото:University of Dundee

В сожжённом поселении археологи нашли около 60 000 хорошо сохранившихся артефактов в очень хорошем состоянии. Куклы, статуэтки, деревянные танцевальные маски и корзины с травами и предметы быта великолепно сохранила вечная мерзлота.

«Это удивительно, многие из этих вещей могут быть использованы сегодня. Иногда мы находим дерево все еще ярким и даже не потемневшим от возраста», — отмечают ученые.

По их словам, деревянные танцевальные маски — одна из самых интересных находок. Часто они изображают человека, превращающегося в животное, или животное, превращающегося в человека. Статуэтки и куклы использовались для различных целей, включая религиозные ритуалы и в качестве игрушек.

Сейчас ученые из Университета Данди (University of Dundee) в Шотландии работают над созданием высокодетализированных 3D-сканов артефактов.

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Виктор Сергеев, Gazeta.SPb
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