В Ленинградской области мужчину поймали на даче взятки судебному приставу

Мужчина хотел
Мужчина хотел "пожертвовать" деньги приставу, чтобы тот забыл о его долгах. Фото: pixabay

В городе Волхове в момент дачи взятки, подозреваемого задержала полиция.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали в Ленобласти 39-летнего гражданина, пытавшегося передать денежные средства должностному лицу.

Незаконные 20 тысяч рублей, которые подозреваемый хотел передать прямо в кабинете должностного лица, предназначались для того, чтобы судебный пристав «списал» ему все долги.

Следственным отделом по городу Волхов СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении данного гражданина по по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

Пока взяткодатель отделался подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что чтобы продать квартиру, родственники алиментщика заплатили 600 тысяч рублей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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