Чтобы продать квартиру, родственники алиментщика заплатили 600 тысяч рублей

Он безнаказанно не выплачивал алименты много лет. Фото: pixabay

Он безнаказанно не выплачивал алименты много лет. Фото: pixabay

Семья должника отдала его долг, когда поняла, что не сможет продать жилплощадь из-за запрета, наложенного судебными приставами.

Собственники жилплощади в Приморском районе решили продать квартиру, но выяснилось, что бездействие хозяина 1/3 доли недвижимости может сорвать выгодную сделку. 29-летний мужчина оказался должен своей дочке 600 тысяч рублей алиментов. И еще имел долг по иным платежам на сумму 120 тысяч рублей.

Пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банках, ограничил выезд за границу и наложил запрет регистрационных действий в отношении доли квартиры, принадлежащей алиментщику.

Также в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Суд назначил петербуржцу 40 часов обязательных работ.

Многотысячную сумму задолженности выплатили родственники уклониста, желающие поскорее реализовать сделку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что судебные приставы Ленинградской области наказали коллекторов, унижающих должников.