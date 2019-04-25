Судебные приставы Ленинградской области наказали коллекторов, унижающих должников

Юридические организации по взысканию задолженности злоупотребляли звонками и сообщениями. Фото: pixabay
Юридические организации по взысканию задолженности злоупотребляли звонками и сообщениями. Фото: pixabay

Проведено три внеплановых проверки в отношении коллекторских агентств. Выяснилось, что они унижали честь и достоинство просрочивших платеж, слишком часто звонили, а также напоминали о долгах через детей должников.

Основанием для проверок послужили обращения граждан. «Проверку провели в отношении «Примоколлект», ООО «Эксперт-Финанс», ООО «Партнер-Финанс», — сообщают в УФССП России по Ленинградской области.

Указанные юридические лица при осуществлении взаимодействия с должниками превышали количество допустимых законом телефонных переговоров и количество направляемых текстовых сообщений; при общении с должниками использовали выражения, унижающие их честь и достоинство.

При этом, ООО «Эксперт-Финанс» и ООО «Партнер-Финанс» посчитали возможным передавать информацию для должников в социальных сетях через странички несовершеннолетних детей должников.

По результатам проверок составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» в отношении указанных юридических лиц.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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