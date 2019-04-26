Ленинградцы почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах

Люди почтили память погибших героев. Фото: http://www.kurort-news.ru/
Люди почтили память погибших героев. Фото: http://www.kurort-news.ru/

Люди собрались на митинг в сквере Чернобыльцев.

Мероприятие состоялось сегодня, 26 апреля, в День памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Жители Сестрорецка собрались у памятного знака. На митинге присутствовал глава администрации Курортного района, а также депутаты и люди, которые смогли выжить во время страшной аварии.

Наталья Чечина отметила, что участники аварии – настоящие герои, память о которых необходимо хранить. Глава района рада, что выжившие держатся вместе и не бросают друг друга в беде даже спустя много лет.

Напоминаем, что на въезде в Сестрорецк есть квартал, посвященный подвигу ликвидаторов катастрофы в Чернобыле. Там проживают чернобыльцы, неподалеку разбит сквер и благоустроен парк.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы вышли на митинг против срочной службы. Недавно Владимир Путин заявил, что намерен отменить призыв.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
курортный район митинг чернобыль
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