Ленинградцы почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах

Люди собрались на митинг в сквере Чернобыльцев.

Мероприятие состоялось сегодня, 26 апреля, в День памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Жители Сестрорецка собрались у памятного знака. На митинге присутствовал глава администрации Курортного района, а также депутаты и люди, которые смогли выжить во время страшной аварии.

Наталья Чечина отметила, что участники аварии – настоящие герои, память о которых необходимо хранить. Глава района рада, что выжившие держатся вместе и не бросают друг друга в беде даже спустя много лет.

Напоминаем, что на въезде в Сестрорецк есть квартал, посвященный подвигу ликвидаторов катастрофы в Чернобыле. Там проживают чернобыльцы, неподалеку разбит сквер и благоустроен парк.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы вышли на митинг против срочной службы. Недавно Владимир Путин заявил, что намерен отменить призыв.