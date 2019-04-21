Петербуржцы вышли на митинг против срочной службы

В Петербурге около ста активистов приняли участие в митинге за отмену срочной службы в армии. Стоит отметить, что буквально неделю назад президент РФ Владимир Путин сообщил о грядущей отмене призыва.

Как сообщает «Мойка78», общественное движение «Солдатские матери» Петербурга» в воскресенье, 21 апреля, вышли на согласованный митинг «За отмену призыва». Смольный разрешил активистам приступить к действу в 12 дня на площади Ленина.

Однако мероприятие стартовало в два часа дня. На нем собрались полицейские, которые выстроились по периметру. Самих же митингующих, по примерным подсчетам, было человек 100. Что только подчёркивает «важность» этой темы для петербуржцев.

Немногочисленность активистов можно объяснить тем, что еще полторы недели назад, 12 апреля, президент России Владимир Путин заявил о том, что срочная служба превращается в атавизм.

Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое,

— сказал Путин во время встречи с работниками НПО «Энергомаш».

По словам президента, процесс отказа от срочной службы затратен, однако это не помешает придерживаться данного курса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Коммунисты России» проведут митинг за переименование Финляндского округа.