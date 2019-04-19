«Коммунисты России» проведут митинг за переименование Финляндского округа

Митинг ещё не согласован с городскими властями. Фото: "КОММУНИСТЫ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" / ВК

Митинг ещё не согласован с городскими властями. Фото: "КОММУНИСТЫ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" / ВК

Петербуржцы, поддерживающие партию «Коммунисты России», выйдут на митинг за то, чтобы Финляндский округ переименовали в Ленинский.

Митинг пройдет 22 апреля, в годовщину рождения Владимира Ленина. Проходить он будет на Площади Ленина, сообщает «Мойка78».

Будет ли митинг согласован на данный момент неизвестно.

Лидер петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович рассказал, что переименование округа необходимо из-за того, что горожане живут в «городе Ленина», а не в Финляндии. Он считает, что сторонники коммунизма уже почти смирились, что Петербургу не стать снова Ленинградом, но тогда в честь вождя революции нудно назвать муниципалитет.

Коммунисты направят предложение к городскому руководству и в орган местного самоуправления.

Также на митинге протестующие будут требовать возможность попасть к паровозу Ленина без билета на электричку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти на митинг выйдут более 400 сотрудников завода Ford.