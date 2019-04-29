Краны стоят: будут ли строить элитный дом по 9-й Советской после суда

Жители 9-ой Советской пытаются спасти свои дома от обрушения второй год— был суд, было письмо градоначальнику, обращения к депутатам. Суд удовлетворил иск градозащитников 18 апреля, а тем временем у застройщика сменился учредитель и строительная техника не покидает участок.

От 2017 года до обращения к Беглову

Жильцы трех домов №15, №19 к.1 и к.2, №21 по этой улице с 2017 года находятся в пятне застройки, что следует из письма, которое они направили врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

По 9-й Советской, 17 компания ООО «Ховард Хаус» возводит жилой многоквартирный дом. Как говорится на сайте проекта, это будет «премиальный клубный дом с частным садом и wellness-зоной (садом) в центре Петербурга».

Строительство идёт, думается, не то чтобы просто. Как утверждают жители и как ранее писала Gazeta.SPb, в 2017 году на участке стали устанавливать пробные сваи нового дома — это, по словам жильцов, привело к деформациям их домов. Например, подвал дома №15 признан аварийным, согласно обследованию Жилищного комитета и заключению ООО «Жилкомэксперт», рассказали жильцы. Сейчас, — объяснила одна из одна из жительниц Мария Егупова, — под асфальтом двора дома №15 — пустота глубиной три метра, из которых полтора метра — это уровень воды и нечистот. А сам двор держится на металлических сваях». В доме №19 к. 1 и к. 2, которые сначала были единым зданием, при строительстве раскрылись трещины, отметили жильцы, а в квартирах, ближайших к стройке, трещины пошли по потолкам.

Что происходит сейчас

Недавно жители обратились в суд, написали письмо градоначальнику, это не говоря о многочисленных обращениях к властям. Куйбышевский суд 18 апреля удовлетворил иск градозащитников и признал разрешение на строительство «Ховард Хаус» незаконным, рассказали Gazeta.SPb жильцы. Но, как рассказывает Мария Егупова, до сих пор «На строительной площадке лежат сваи, стоит кран, установка для вдавливания. Так что они могут начать работы в любой момент».

Жители рассказали, что продолжают писать обращения и даже к депутатам с просьбой о помощи.

Учредитель сменился — а что будет дальше

Gazeta.SPb связалась с компанией «Ховард Хаус», однако там сказали, что не будут давать комментарий по поводу конфликта с «соседями».

Между тем, как рассказала Мария Егупова «28 апреля истекает шесть месяцев с даты смерти учредителя этой компании и его наследники вступают в права. 18 апреля, в одной из «дочек» компании «Ховард-СПб» уже поменялся учредитель. Теперь это московская компания ООО «Фактор». Что теперь будут делать наследники с этой стройкой непонятно». Данные о том, что учредителем теперь стал «Фактор» подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 26.04.2019. Однако, так как комментария со стороны «Ховард Хауса» добиться не удалось, что будет со строительством дома по 9-й Советской, 17, пока, вероятно остается загадкой.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жители 9-1 Советской отправили письмо с просьбой спасти их дома врио губернатора Петербурга Александру Беглову.