Жители 9-й Советской пытаются спасти свои дома от обрушения

За год борьбы жильцы написали почти 100 обращений – сейчас открытое письмо направлено врио губернатора Петербурга. Из-за неправильного строительства нового дома, по словам горожан, начали деформироваться четыре соседних.

Проблема существует с 2017 года, говорится в письме к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. Текстом письма поделилась с Gazeta.SPb одна из жительниц Мария Егупова. Жители домов №15, №19 к.1 и к.2, №21 крайне обеспокоены ситуацией. Дело в том, что эти здания примыкают к пятну застройки. Компания «Ховард», согласно тексту письма предоставленному редакции GazetaSPb, занимается возведением дома премиум-класса по улице 9-й Советской, 17.

В 2017 году на этом участке начали демонтировать старые здания, объясняется в письме и устанавливать пробные сваи нового дома. Из-за этого окружающие дома получили деформации, утверждают авторы письма. Они критичны – в два раза превышают нормы, пишут жильцы в письме. Также повредились строительные конструкции домов – теперь это грозит обрушением, утверждают жильцы. Всего в четырех зданиях примерно 95 квартир, рассказала Gazeta.SPb Мария Егупова. Если в каждой квартире живет по два человека, то без жилья могут остаться около 200 горожан. Это минимум.

«Мы не против возведения ЖК — город должен обновляться. Мы против того, чтобы в результате этой стройки оказаться в ситуации, когда есть угроза нашим жизням, угроза, что наши дома сделают аварийными, а мы будем выселены на неопределенное время в маневренный фонд», — отмечает Мария Егупова.

В особо опасной ситуации находится дом №15 по 9-й Советской — его подвал признан аварийным, согласно обследованию Жилищного комитета от 26 марта 2019 и заключению ООО «Жилкомэксперт», говорится в письме. По документам зафиксирован прогиб несущих балок и коррозия по сечению. Это может привести к обрушению первого этажа здания, отмечается в письме.

В то же время, пишут жильцы в письме, перед началом строительства экспертизу проводила компания «Геореконструкция». Все дома она отнесла к третьей категории технического состояния – значит, не аварийным, объясняется в письме. Таким же компания признала дом № 18 лит. А по 8-й Советской: но в 2011 году его расселили как аварийный, пишут жильцы.

«Геореконструкция», отмечают жильцы, по договору с «Ховард» занимается мониторингом внутридомовых помещений, согласно ГОСТ 31937-2011. По наблюдениям жильцов, эти работы ведутся с нарушениями.

Сейчас «Ховард», говорят жильцы в письме, поменял проектное решение. По новому методу стройки сваи будут вдавливаться – это вызовет уплотнение грунта и повлияет на фундаменты соседних домов, замечают жильцы. Сначала здания окажутся приподнятыми, а в процессе рытья котлована начнут падать вниз. «На фоне существующей аварийности ( подвала дома №15) и ветхости остальных домов любые дополнительные деформации (как вверх, так и вниз) могут быть очень критичны и привести к разрушениям. Нам известно, что применение такой технологии при строительстве домов на Большой Монетной, 5, Восстания, 8, Александра Невского, 9 привело к аварийности всех соседних домов», — отмечает Мария Егупова.

Другая сторона конфликта — компания «Ховард « — пока не прокомментировала ситуацию. Представитель компании в телефонном разговоре с Gazeta.SPb попросила отправить письменный запрос руководителю. Как скоро он ответит, представитель «Ховард» не уточнила.

Жильцы просят градоначальника приостановить все работы на объекте до того, как специальная комиссия не примет решение о безопасности их возобновления. А также заняться капитальным ремонтом подвала дома №15 и провести обследование остальных домов — №19 к.1 и к.2, №21 — и противоаварийные мероприятия. Письмо вместе с подписями жителей четырех домов было отправлено Александру Беглову 15 апреля 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что застройщик рассказал, с чем связано обрушение в ЖК «Лондон Парк».