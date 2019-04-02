Застройщик рассказал, с чем связано обрушение в ЖК «Лондон Парк»

В результате инцидента погиб мужчина, его напарнику повезло больше, и он остался жив.

Все случилось сегодня, второго апреля, в одном из корпусов строящегося ЖК «Лондон Парк» на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Наконец стали известны подробности происшествия. Оказывается, два монтажника устанавливали лестницы между 14-м и 15-м этажами.

Стропила не выдержали и рухнули, из-за чего один из рабочих оказался завален лестницами. Директор по развитию компании «Л1 Строительная компания №1» Надежда Калашникова считает, что причиной могло стать нарушение техники безопасности, передает «Мойка78».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дольщик умер так и не дождавшись квартиры в ЖК «Прибалтийский». Его жена рассказала об этом вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко. Женщине пообещали, что спустя шесть лет ожиданий, она сможет заехать в квартиру.