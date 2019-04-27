Штраф в 200 тысяч за нелегальную надстройку на крыше «Лениздата

Суд выписал штраф собственнику, самовольно установившему надстройку на крыше БЦ «Лениздат».
Владелец бизнес-центра на набережной Фонтанки оштрафован Куйбышевским районным судом Петербурга на 200 тысяч рублей за самовольное возведение «мансарды» на крыше.
Ранее собственника, проводившего подготовительные работы для стройки, предупреждали о том, что данный объект находится в единой охранной зоне и в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Предостережение было проигнорировано.
В ходе проверок были выявлены нарушения. В отношении представителя компании составили протокол об административном правонарушении.
Комитет ГИОП намерен предъявить иск компании о необходимости демонтировать незаконно возведенное сооружение.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что американца оштрафовали за перепланировку квартиры на Миллионной.