Американца оштрафовали за перепланировку квартиры на Миллионной

Мужчина должен выплатить 15 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал Уилльяма Джерома Кэррола виновным в нарушении российского законодательства и обязали его выплатить штраф. Он переделал квартиру в доме, который считается объектом культурного наследия. Перед этим он не получил разрешения от КГИОП, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Речь идет о квартире, расположенной в доме на Миллионной улице д.4/1, лит.А. Там расположена «Главная аптека». Уточняется, что это – не первый подобный случай. До этого горожанин пытался разместить незаконную мансарду, за что тоже был наказан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что КГИОП планирует реставрировать по 25-30 многоквартирных домов в год. В программу собираются включить более 250 объектов. На то, чтобы привести в порядок все здания, понадобится как минимум 10 лет, считают специалисты.