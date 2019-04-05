КГИОП планирует реставрировать по 25-30 многоквартирных домов в год

Программа ремонта фасадов домов-памятников рассчитана до 2029 года.

Председатель КГИОП рассказал, как повлияет на Петербург передача комитету ремонта сложных фасадов многоквартирных домов города, которые имеют особую ценность, сообщили в Смольном 5 апреля.

В программу реставрации КГИОП включат фасады 255 домов, обладающих культурно-исторической ценностью. Вероятно, работы займут около 10 лет и на них уйдет около 16 млрд рублей из казны города.

Сергей Макаров заявил, что в Петербурге находится 15% всех многоквартирных памятных домов России. В год КГИОП будет реставрировать по 25-30 домов в Петербурге до 2029 года — включая дворовые фасады. Кроме этого к ремонту скорее всего привлекут специалистов-реставраторов, которые сейчас мало востребованы, сообщили в Смольном

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что КГИОП считает нормальной ситуацию с Семеновскими казармами.