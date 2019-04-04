Разборка казармы Семеновского полка идет по плану — КГИОП

На Звенигородской идет строительство новой сцены МДТ. Фото: protect812.com
На Звенигородской идет строительство новой сцены МДТ. Фото: protect812.com

Ранее сообщалось, что активисты обеспокоены тем, что рабочие сносят значительно большую часть казармы, чем необходимо.

Однако в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга сообщили, что работы по разборка стен казармы Семеновского полка выполняется в соответствии с проектом.

На данный момент проводится частичный демонтаж стен постройки, разбираются конструкции фасада, находящиеся в аварийном состоянии. Частично будет разобран фундамент и торцы.

Однако будет сохранена лицевая сторона здания, так как она является памятником культурного наследия.

В соответсвии с планом разобранные конструкции будут воссозданы.

Здание будет выполнять функцию новой сцены Малого драматического театра.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Звенигородской разрушили здание казарм Семеновского полка.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Казармы Семеновского полка кгиоп строительство
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Разборка казармы Семеновского полка идет по плану — КГИОП