Разборка казармы Семеновского полка идет по плану — КГИОП

Ранее сообщалось, что активисты обеспокоены тем, что рабочие сносят значительно большую часть казармы, чем необходимо.

Однако в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга сообщили, что работы по разборка стен казармы Семеновского полка выполняется в соответствии с проектом.

На данный момент проводится частичный демонтаж стен постройки, разбираются конструкции фасада, находящиеся в аварийном состоянии. Частично будет разобран фундамент и торцы.

Однако будет сохранена лицевая сторона здания, так как она является памятником культурного наследия.

В соответсвии с планом разобранные конструкции будут воссозданы.

Здание будет выполнять функцию новой сцены Малого драматического театра.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Звенигородской разрушили здание казарм Семеновского полка.