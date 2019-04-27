Петербуржцам в «Континенте» покажут бесплатное театральное шоу

Целых три постановки покажут в торговом центре. Фото: pixabay
Целых три постановки покажут в торговом центре. Фото: pixabay

В ТРК «Континент» на Стачек 27 апреля состоится театральный фестиваль. Бесплатно горожане смогут посмотреть три театральных представления с ведущими актерами.

В день фестиваля посетителей ждёт программа для взрослых и детей. На сцене комплекса выступят артисты ведущих петербургских театров.

Для посетителей ТРК «Континент» будут продемонстрированы три спектакля: классический балет, мюзикл, постановка кукольного театра для малышей.

Также на фестивале все желающие смогут принять участие в интерактивном представлении мимов, научиться делать уникальные игрушки на мастер-классе «Кукольный театр», сделать яркое фото на память в стилизованной театральной фотозоне и угоститься сахарной ватой и поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Би-2 бесплатно выступят на Дворцовой с симфоническим оркестром.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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