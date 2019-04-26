Би-2 бесплатно выступят на Дворцовой с симфоническим оркестром

Петербург ждут крутые концерты: от классики до рока. Фото: pixabay

Петербург ждут крутые концерты: от классики до рока. Фото: pixabay

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет проведен музыкальный фестиваль «От классики до рока». На нём выступит группа «Би-2».

Мероприятие проводится с целью объединения различных жанров: от классических театральных постановок и выставок в старинных музеях до большого современного концерта. Создание уникального ивента, в некоторой степени визитой карточки музыкального Петербурга новых дней.

В фонде «Росконгресс» отметили, что в рамках музыкального фестиваля на Дворцовой площади пройдёт два события: 7 июня – выступление Андреа Бочелли и Аиды Гарифуллиной; 8 июня – петербуржцы смогут «оторваться» под «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра Феликса Арановского.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Мариинский театр приглашает на бесплатный концерт.