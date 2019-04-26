На православные праздники в Петербурге выйдут дополнительные автобусы

На рейсы выйдет 13 дополнительных автобусов. Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
На рейсы выйдет 13 дополнительных автобусов. Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В дни проведения православных праздников на территории Санкт-Петербурга будут ходить большее количество автобусов.

Православные верующие отмечают 27 апреля Великую субботу и 28 апреля, в воскресенье, Пасху. По традиции на время проведения этих праздников будет увеличено количество автобусов, действующих по маршрутам №№90, 138, 195, 397, 398.

Вышеперечисленные автобусные маршруты следуют к местам массовых захоронений, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Дополнительные автобусы будут работать для удобства петербуржцев, которые хотят почтить память близких.

На перечисленные маршруты выйдет тринадцать дополнительных транспортных средств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что какие лучше яйца выбирать на предстоящую Пасху, которая отмечается в это воскресенье, 28 апреля.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
автобусы пасха СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
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