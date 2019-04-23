Мариинский театр приглашает на бесплатный концерт

Всего на мероприятие смогут попасть 170 человек.

Каждую неделю Мариинский театр устраивает день с бесплатным входом – проект «Открытая среда в Мариинском» помогает горожанам приобщиться к прекрасному безвозмездно. Сегодня, 24 апреля, не станет исключением – петербуржцев будут ждать артисты оркестра. Они познакомят всех желающих с музыкой разных эпох и направлений – в стенах Мариинского театра прозвучит Бах, Моцарт, Гершвин и многие другие.

Организаторы концерта отмечают, что приходить нужно в Фойе Стравинского к двум часам дня, но лучше пораньше, так как может не остаться свободных мест в зале. Действительно, довольно часто можно заметить столпотворение у входа в Мариинку – любителей музыки в Петербурге предостаточно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Киркоров прилетел в Петербург и сходил в Мариинский театр. Певец отправился туда не один, а со своими детьми – они вместе смотрели «Золотого петушка».