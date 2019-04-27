На ЗСД столкнулись легковая машина и уборочная техника

Шевроле превратился в груду металла. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

Шевроле превратился в груду металла. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

После столкновения с уборочной техникой от автомобиля марки Chevrolet ничего не осталось. Водитель легковушки скончался.

Ночью 27 апреля в Курортном районе Санкт-Петербурга на третьем километре Западного скоростного диаметра (ЗСД) произошло ДТП. На трассе «схлестнулись» Chevrolet и машина для уборки ТКМ-760.

Подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» группы ВКонтакте, ссылаясь УГИБДД, утверждают, что столкновение произошло около трех часов ночи.

Направление водителя легкового транспорта было в сторону города. Пока не понятно, каким именно образом произошла страшная авария.

Водитель автомобиля марки Chevrolet скончался. Возраст и личность погибшего устанавливаются. Сообщений о состоянии водителя уборочной машины не поступало.

По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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