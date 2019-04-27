Торопились на рыбалку и сбили насмерть лосиху в Ленобласти

Двое рыбаков задавили молодую самку лося. О произошедшем написали свидетели ДТП в группе ВКонтакте.

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Орехово на Новоприозерском шоссе. Мужчины, находившиеся в автомобиле, в результате аварии не пострадали. Но на машине после столкновения с лосихой остались серьезные повреждения. Помят бампер и повреждено лобовое стекло.

Тело бездыханного зверя лежит на трассе.

Обстоятельства происшествия выясняются. Предстоит узнать, с какой скоростью двигались автомобилисты.

Люди в комментариях соцсетей делятся мнением о том, что ДТП, скорее всего, произошла по случайной неосторожности. Водители с большим стажем говорят, что дикие животные нередко неожиданно выбегают под колеса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Выборгском шоссе сбили женщину на пешеходном переходе.