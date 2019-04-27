В Ленобласти задержали чиновников, подозреваемых в мошенничестве на 11 миллионов

Бывшее руководство муниципального образования в Выборгском районе и директор субподрядной организации обвиняются в мошенничестве на сумму более 11 миллионов рублей.

По версии следствия, они подали пакет поддельных документов для получения субсидии на возмещение затрат при замене аварийного участка теплосети. В действительности участок теплосети в ремонте не нуждался.

Подозреваемым была предоставлена субсидия в размере около 11 миллионов рублей – частично из средств областного бюджета и частично из средств муниципального образования. Денежные средства обвиняемые присвоили себе на личные нужды.

«В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)», — комментируют в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас граждане допрошены в качестве подозреваемых, им предъявлено обвинение. Один из них находится под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главбух компании пойдет в колонию на 3 года за мошенничество.