Из аварийной шахты в ЛНР подняли 13 тел горняков

Из недр подняли на поверхность тела 13 шахтеров, погибших при аварии на «Схидкарбоне» в самопровозглашенной ЛНР. Сообщение поступило от Луганского информационного центра со ссылкой на МЧС Луганской народной республики.

О судьбе еще четырех горняков ничего неизвестно.

25 апреля в Юрьевке на шахте «Схидкарбон» случилось ЧП — обрушились породы. Под поверхностью земли оказались 17 работников.

Причина, озвученная Леонидом Пасечником – главой республики, — взрыв метана.

Российские спасатели уже выдвинулись на место происшествия. ОБСЕ утверждает, что был зафиксирован въезд на территорию Украины трех автомобилей с надписью «МЧС России».

«По состоянию на 6 утра под завалами остаются еще четыре пострадавших, застигнутых аварией в шахте ООО «Схидкарбон», — уточнили в пресс-службе МЧС Луганской народной республики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино произошел пожар в магазине.