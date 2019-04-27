Экипаж Як-18 погиб в Хабаровском крае

Один из погибших - глава Федерации авиационного спорта Дальнего Востока. Фото: pixabay

Один из погибших - глава Федерации авиационного спорта Дальнего Востока. Фото: pixabay

В России разбился учебный самолет Як-18, два человека на борту скончались.

На борту, упавшем в Хабаровском крае, находилось два члена экипажа, оба погибли. Администрация края утверждает, что при падении воздушного судна не произошло возгорания кабины. Также не были повреждены какие-либо объекты инфраструктуры. Обстоятельства аварии устанавливаются.

О крушении в Хабаровском крае России учебно-тренировочного самолета гражданской авиации Як-18 сообщило ТАСС со ссылкой на комментарий представителя региона.

По словам чиновника, чрезвычайное происшествие случилось рядом с бывшим военным аэродромом Калинки. Воздушное судно потерпело крушение, совершая посадку. Оба пассажира, находившиеся в кабине самолёта скончались. Известно, что один из погибших — глава Федерации авиационного спорта Дальнего Востока.

Обстоятельства и причины крушения устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что экс-сотрудник СБУ считает, что за крушением MH17 стоит Украина.