В Раменском ИЛ-76 совершил экстренную посадку из-за возможных неполадок в двигателе

Воздушное судно, летевшее рейсом Петербург — Нагпур, экстренно посадили на запасном аэродроме.
В субботу днем самолёт Ил-76, выполнявший рейс Петербург — Нагпур (город в Индии) экстренно посадили на запасной аэродром Раменское, сообщает Рен-ТВ.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.
Данный рейс вылетел из Петербурга 26 апреля в 9:17, однако в аэропорту Внуково о проблемах на борту ничего не известно.
Предварительно можно сказать, что причиной вынужденной посадки стали проблемы со вторым двигателем. Информации о пострадавших к настоящему моменту нет.
В аэродроме Пулково заявляют, что рейс из Петербурга в Индию не является регулярным.
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