В Раменском ИЛ-76 совершил экстренную посадку из-за возможных неполадок в двигателе

Точная причина остановки в аэропорту Раменское неизвестна. Фото: pixabay
Точная причина остановки в аэропорту Раменское неизвестна. Фото: pixabay

Воздушное судно, летевшее рейсом Петербург — Нагпур, экстренно посадили на запасном аэродроме.

В субботу днем самолёт Ил-76, выполнявший рейс Петербург — Нагпур (город в Индии) экстренно посадили на запасной аэродром Раменское, сообщает Рен-ТВ.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

Данный рейс вылетел из Петербурга 26 апреля в 9:17, однако в аэропорту Внуково о проблемах на борту ничего не известно.

Предварительно можно сказать, что причиной вынужденной посадки стали проблемы со вторым двигателем. Информации о пострадавших к настоящему моменту нет.

В аэродроме Пулково заявляют, что рейс из Петербурга в Индию не является регулярным.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что экипаж Як-18 погиб в Хабаровском крае.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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