Федеральную трассу “Кола” перекроют для развода Ладожского моста

Движение будет перекрыто 29 апреля с 15:00 до 15:45. Фото: ФКУ Упрдор
Движение будет перекрыто 29 апреля с 15:00 до 15:45. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение перекроют на 40+162 км федеральной автомобильной дороги Р-21 “Кола” 29 апреля.

Первый рабочий день на следующей неделе, возможно, соберет на трассе небольшую пробку. На участке рядом с Ладожским мостом перекроют движение. Об этом сегодня сообщают сотрудники Федерального казенного учреждения “Управление федеральных автомобильных дорог “Северо-Запад” имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства”.

Движение будет перекрыто 29 апреля с 15:00 до 15:45. Как сообщают в ведомстве, мост разведут для прохода вверх по реке состава судов “МБ-1219”, “Як”, “ФД Анбитбл” с максимальным высотным габаритом 24 метра представителями подрядной организации ООО “ЕвроТрансСтрой”.

ФКУ Упрдор “Северо-Запад” просит водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Крестный ход ограничит движение по Дороге жизни.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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