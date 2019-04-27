Колоннада Исаакиевского собора перешла на летний режим и доступна по вечерам

Посетить смотровую площадку музея теперь можно будет до 22:30. Дневной же визит станет доступен в первых числах мая.

Одна из самых главным смотровых площадок Петербурга — колоннада Исаакиевского собора — теперь доступна для жителей и гостей города в вечернее время. Посетить смотровую площадку можно с 18:00 до 22:30. В таком режиме вечерний обзор будет доступна с 27 апреля до 30 сентября.

В дневное же время посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета можно будет с 1 мая. Запланировать свой визит на колоннаду можно будет с 10:00 до 18:00. Напомним, что в зимний период смотровая площадка закрывалась в 18:00.

Напомним, что колоннада находится на высоте 43 метра. Приобрести билеты в кассах музея можно будет за 30 минут до закрытия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РПЦ не получит Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.