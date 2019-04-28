Возможная причина взрыва на Октябрьской набережной – снаряд ВОВ

Из-за взрыва боеприпаса мужчина лишился руки. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Из-за взрыва боеприпаса мужчина лишился руки. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Росгвардии назвали возможную причину происшествия на Октябрьской набережной. Ей мог стать сдетонировавший снаряд времен Великой Отечественной войны.

Взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии назвали причину взрыва, произошедшего 28 апреля в Петербурге, и в результате которого пострадал человек. Происшествие произошло днем рядом с домом 40 по Октябрьской набережной.

Пострадавший в результате взрыва лишился конечности, он собирал на месте происшествия металлолом. Помимо потери руки, у мужчины были зафиксированы множественные осколочные ранения и частичный ожог лица.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы около 16:00.

По указанному адресу выехали эксперты, они осмотрели место происшествия. Предварительное решение, которое они вынесли: «По характеру следов повреждений элементов набережной причиной взрыва мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны».

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