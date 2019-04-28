Возможная причина взрыва на Октябрьской набережной – снаряд ВОВ

В Росгвардии назвали возможную причину происшествия на Октябрьской набережной. Ей мог стать сдетонировавший снаряд времен Великой Отечественной войны.
Взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии назвали причину взрыва, произошедшего 28 апреля в Петербурге, и в результате которого пострадал человек. Происшествие произошло днем рядом с домом 40 по Октябрьской набережной.
Пострадавший в результате взрыва лишился конечности, он собирал на месте происшествия металлолом. Помимо потери руки, у мужчины были зафиксированы множественные осколочные ранения и частичный ожог лица.
Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы около 16:00.
По указанному адресу выехали эксперты, они осмотрели место происшествия. Предварительное решение, которое они вынесли: «По характеру следов повреждений элементов набережной причиной взрыва мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожар в квартире над «Магнитом» тушили 20 пожарных.