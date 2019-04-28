Завод «Красный пекарь», работавший в блокаду, снесли в Петербурге

Пекарный завод «Красный пекарь», действовавший в блокаду разобрали по кирпичикам. Вместо него построят новый жилищный комплекс.

В Петербурге окончательно снесли здание завода «Красный пекарь», об этом информируют очевидцы в соцсетях. На его месте будут строить ЖК клубного типа.

В комментариях местные жители ностальгируют: «Там потрясающе пахло батоном на все близлежащие улицы, для меня запах детства именно такой. Пока из школы до дома дойдешь, то половины батона уже нет».

Завод построили в 1913 году. Его первое название — «Пекарь». В 1918 году фабрика стала принадлежать государству и её переименовали в «Красный пекарь».

Известно, что в годы Великой Отечественной войны на пекарном заводе изобрели рецепт блокадного хлеба: 10% пищевой целлюлозы, 14% хлопковых жмыхов и обойной пыли, 60% кукурузной и ржаной муки и добавки.

После войны на заводе изготавливали кондитерские изделия, а в 1980-е — восточные сладости. Позже активы и право производства купила кондитерская фабрика имени Крупской.

Также ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Светлановском снесли павильон с шавермой и магазинами.