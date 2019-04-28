На трассе в Германии произошло столкновение 50 машин

На востоке Германии попали в ДТП более 50 машин. Массовое столкновение произошло на трассе между городами Зуль и Майнинген. Известно о 25 пострадавших.

Из-за случившегося серьезные повреждения получили шесть человек. У 25 человек выявили лишь легкие повреждения. Отмечается, что среди них было семь детей. Чтобы доставить пострадавших в госпиталь, были предоставлены два вертолета.

Ужасные погодные условия называют причиной массового ДТП: лед на трассе, туман и град. Автомобили заносило, они сталкивались между собой и врезались в ограждения.

В данный момент проезд по трассе A71 не функционирует. Как сообщает издание Thuringer, на ликвидацию последствий аварии могут уйти почти сутки. Сотрудникам ремонтных и транспортных служб предстоит эвакуировать с проезжей части разбитые автомобили и починить ограждение.

Известно, что в 2010 году в Германии на трассе A8 также произошла крупная авария. Тогда произошло массовое столкновение более 100 легковушек и 30 большегрузов.

Также ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за аварии на улице Степана Разина образовалась большая пробка.