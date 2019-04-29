Макаревич сравнил Зеленского с чертом из табакерки

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском, сравнив его с чертом из табакерки. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

По мнению Макаревича, количество голосов, которое смог набрать Зеленский на президентских выборах в Украине, должно вызывать зависть у других политиков. За шоумена проголосовали 70% избирателей. При этом музыкант уверен, что победа досталась комику легко.

«Думаю, одна вещь объединяет бывшую украинскую и нынешнюю нашу власть в ненависти к Зеленскому: это, значит, любой шутник может выскочить как черт из табакерки и с ходу набрать 70 процентов? — пишет на своей странице в соцсети Макаревич. — На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?».

Но не все пользователи соцсети согласились с музыкантом.

«Не совсем «любой шутник». Это «любой шутник» + миллионы долларов и 3 года, потраченные на сериал «Слуга народа», которые собственно и обеспечили эту красивую победу», – написал в комментарии к публикации Макаревича один из пользователей Facebook.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Макаревич назвал «идиотами» 80% населения Земли.