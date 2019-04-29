Петербург вошел в тройку городов с лучшими танцевальными событиями

Санкт-Петербург вошел тройку городов России с самыми интересными танцевальными событиями, фестивалями и «батлами». Об этом свидетельствует опрос, проведенный сайтом Tvil.ru, к международному Дню танца.

По данным исследования, 36% опрошенных назвали Москву городом с самыми лучшими танцевальными событиями.

Санкт-Петербург (27%) и Казань (18%) заняли второе и третье место в рейтинге самых развитых для танцевального туризма городов.

Пятерку мест, привлекательных для любителей потанцевать, дополнили Екатеринбург и Калининград (по 9%).

Отметим, что международный День танца отмечается 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО с 1982 года.

Пятерка городов с самыми интересными танцевальными событиями:

Москва, 36% Санкт-Петербург, 27% Казань, 18% Екатеринбург, 9% Калининград, 9%

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург возглавил рейтинг городов-фаворитов для путешествий на майские праздники.