Петербург вошел в тройку городов с лучшими танцевальными событиями

Санкт-Петербург вошел тройку городов России с самыми интересными танцевальными событиями, фестивалями и «батлами». Об этом свидетельствует опрос, проведенный сайтом Tvil.ru, к международному Дню танца.
По данным исследования, 36% опрошенных назвали Москву городом с самыми лучшими танцевальными событиями.
Санкт-Петербург (27%) и Казань (18%) заняли второе и третье место в рейтинге самых развитых для танцевального туризма городов.
Пятерку мест, привлекательных для любителей потанцевать, дополнили Екатеринбург и Калининград (по 9%).
Отметим, что международный День танца отмечается 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО с 1982 года.
Пятерка городов с самыми интересными танцевальными событиями:
Москва, 36%
Санкт-Петербург, 27%
Казань, 18%
Екатеринбург, 9%
Калининград, 9%
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург возглавил рейтинг городов-фаворитов для путешествий на майские праздники.