На майские — на дачу: посуточная аренда в Ленобласти стала дешевле

В среднем аренда дачи в Ленобласти на сутки будет сейчас строить 12 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

В среднем аренда дачи в Ленобласти на сутки будет сейчас строить 12 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Спрос на посуточную аренду дач в Ленобласти стал выше, но это связано не только с майскими праздниками. Есть ещё и дачная реформа, и бесплатный проезд в электричках, считают эксперты.

Почему дачу предпочитают арендовать, а не покупать

В преддверии дачного сезона российский сервис бронирования жилья и отдыха Tvil.ru провел порос пользователей соцсетей и выяснил, почему люди арендуют дачу, а не покупают, сообщили Gazeta.SPb представители сервиса.

Может показаться, что предпочтение аренды, а не покупки дачи, зависит исключительно от денег. Их мало, значит, и дачный домик где-нибудь в Ленобласти не купить. Оказалось, что только 50% опрошенных не покупают дачу по этой причине.

Из остальных 50% часть людей сказала, что им лучше арендовать дачу, потому что они только иногда любят пожить на природе. Также люди называли такие причины как нежелание тратиться на содержание дачи, когда они там не живут (например, зимой) и нежелание быть привязанным к одному месту. Еще одна причина – это проверка себя. Люди не покупают сразу дачу, потому что сначала хотят пожить на ней и узнать, понравится или нет.

Спрос на покупку дачи стал ниже, зато вырос спрос на посуточную аренду

Есть и ещё один фактор, более злободневный, от которого зависит спрос именно на аренду дач в Ленобласти – это дачная реформа. Она, по мнению экспертов «Авито Недвижимость», стимулирует людей продавать дачи, потому что процесс переоформления участков – непростой, не всем хочется этим заниматься, легче продать. К тому же, сообщили эксперты «Авито. Недвижимость» дачная реформа может привести к росту налогов для хозяев. Поэтому за год предложение по продаже дач выросло на 22%, однако спрос составляет меньше процента, по данным «Авито.Недвижимость».

В то же время взлетели и спрос и предложение на аренду дач. По данным «Авито. Недвижимость», предложение по краткосрочной аренде дач за 2018 год выросло на 12%, а спрос на 44,1%.

Теперь, вероятно, люди, чтобы не возиться с документами и чтобы не платить лишних налогов, предпочитают не покупать дачу, а просто арендовать её на нужный срок.

Председатель Санкт-Петербургского отделения «Союза садоводов России» Владимир Кудряшов согласен с тем, что спрос на аренду дач увеличился. И объяснил, что это зависит ещё и от того, что количество дачных участков и садоводств в Ленобласти сейчас растет — пропорционально растет и спрос. Кроме того, отметил, Владимир Кудряшов, спрос зависит от недавних изменений в социальный кодекс, которые ввел врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Теперь шесть категорий граждан могут ездить в электричках Ленобласти бесплатно. Например, многодетной семье, чтобы съездить на майские праздники в Ленобласть, можно будет только заплатить за аренду дачи и не придется тратить лишние сотни рублей на проезд в электричке.

Есть ли шанс недорого арендовать дачу на майские в Ленобласти

Скорее всего, шанс есть. В Ленинградской области стоимость посуточной аренды дач снизилась на 24,5% за год, подсчитали в «Авито. Недвижимость». Сейчас, за один кв.метр арендуемой в Ленобласти дачи нужно будет заплатить в среднем 3861 рубль. В 2028 году один кв.м. стоил 5119 рублей.

Действительно, на аренду дачи в Ленобласти на майские праздники ещё встречаются гуманные ценники. Так, на сервисе «Яндекс. Недвижимость» стоимость аренды дачного дома в Ленобласти начинается от 3,5 тыс. рублей в сутки и заканчивается примерно 30 тыс. рублей. В среднем, если подсчитать, аренда дачи в Ленобласти на майские праздники обойдется в 12 тыс. рублей в сутки. Кроме того, не стоит забывать и про другие «каналы» аренды — интернет, газета, знакомые. Там, вероятно, может быть и дешевле.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как летом-2019 ездить в электричках Ленобласти.