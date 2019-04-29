Брошенный окурок в мусоропровод на Стойкости стал причиной серьёзного пожара (видео)

На место уже прибыли пожарные и спецтехника. Фото : https://vk.com/spb_today
На место уже прибыли пожарные и спецтехника. Фото : https://vk.com/spb_today

В результате мусоропровод загорелся, и дым с первого этажа достиг последних этажей многоэтажки.

Клубы дыма видны и на крыше многоэтажки, которая расположена на улице Стойкости, 28, корпус 1 в Кировском районе Петербурга.

О пожаре в социальной сети «ВКонтакте» сообщают очевидцы события около 20:15. На место уже прибыли пожарные и спецтехника.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

По предварительной версии, в мусоропровод неизвестный кинул горячий окурок и мусор загорелся.

Gazeta.SPb сообщала о том, что на Коломяжском проспекте рядом со строящейся башней «Приморского квартала» произошло возгорание строительных бытовок.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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