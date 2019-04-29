Брошенный окурок в мусоропровод на Стойкости стал причиной серьёзного пожара (видео)

В результате мусоропровод загорелся, и дым с первого этажа достиг последних этажей многоэтажки.
Клубы дыма видны и на крыше многоэтажки, которая расположена на улице Стойкости, 28, корпус 1 в Кировском районе Петербурга.
О пожаре в социальной сети «ВКонтакте» сообщают очевидцы события около 20:15. На место уже прибыли пожарные и спецтехника.
Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
По предварительной версии, в мусоропровод неизвестный кинул горячий окурок и мусор загорелся.
Gazeta.SPb сообщала о том, что на Коломяжском проспекте рядом со строящейся башней «Приморского квартала» произошло возгорание строительных бытовок.