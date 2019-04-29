Нападающий СКА Прохокин переходит в НХЛ

Прохоркин хочет провести в НХЛ хотя бы несколько лет. Фото: https://www.ska.ru/

Прохоркин хочет провести в НХЛ хотя бы несколько лет. Фото: https://www.ska.ru/

Хоккеист рассказал, что хочется пробыть в «Лос-Анджелесе» хотя бы несколько лет.

Об этом стало известно поздно вечером 29 апреля. Своими планами хоккеист поделился с изданием Sports.ru. Николай Прохоркин, который играет за СКА, собирается уезжать. Он хочет проявить себя в НХЛ, чтобы играть там несколько лет. Пока что переговоров с КХЛ не ведется, уверяет нападающий петербургского хоккейного клуба. Прохоркин также отметил, что, уезжая, он забирает с собой жену, двоих детей и любимого пса.

Напоминаем, что за плечами у молодого хоккеиста множество наград. Он в 2018 года стал обладателем золота на Олимпийских играх. За свою карьеру он успел поиграть за три клуба – ЦСКА, Салават Юлаев и СКА. В Петербурге он играл почти три года. В этом сезоне хоккеист смог набрать 41 балл.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Карпов остается в СКА до конца сезона 2021/2022. Каковы его дальнейшие планы – пока говорить не приходится.