Незаконные свалки в Ленобласти смотрят с борта вертолета

Вертолетный рейд по обнаружению несанкционированных свалок проходит в Ленинградской области. Во время мероприятия с воздуха просмотрели 30 участков, три из которых были подозрительно активны.

Патрулирование с воздуха является эффективной мерой против владельцев участков, ведущих незаконную деятельность. Например, во Всеволожском районе количество нарушителей уменьшилось в несколько раз, об этом рассказал Михаил Козьминых — глава комитета государственного экологического надзора.

Отсмотрев участки земли с вертолета, туда были отправлены сотрудников комитета государственного экологического надзора и полиции. Отмечают, что во время вертолетного рейда инспекторами было изъято девять единиц спецтехники, а также составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Известно, что в прошлом году провели 182 проверки и 611 рейда, помимо наблюдения с вертолета. 30 раз территорию «патрулировал» беспилотник.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге разыскивают неравнодушных к экологии горожан.