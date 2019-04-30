В День труда 1 мая в Петербурге ограничат движение на Невском

Рекомендуется заранее продумать маршрут своего движения в праздничный день. Фото: pixabay

Рекомендуется заранее продумать маршрут своего движения в праздничный день. Фото: pixabay

В центральной части Санкт-Петербурга в связи с проведением праздничных шествий, будет введен ряд ограничений для движения транспортных средств.

1 мая движение автомобилей будет прекращено с 7 утра до 14.00 по Невскому пр. от пл. Восстания до Дворцового проезда и Лиговскому пр. от ул. Некрасова до пл. Восстания, об этом сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также с 10 утра до 14.00 поэтапно по ходу движения участников шествия ограничат движение на:

— 1 маршрут: пл. Восстания — Невский пр. – Восстания – Дворцовая пл.; — 2 маршрут: Лиговский пр. – пл. Восстания – Невский пр. – Большая Морская ул. – Исаакиевская пл.; — 3 маршрут: Лиговский пр. – пл. Восстания – Невский пр. – Литейный пр. – Литейный мост – ул. Академика Лебедева – ул. Комсомола – пл. Ленина.

Рекомендуем водителей заранее ознакомиться с данной информацией, и спланировать свой маршрут на 1 мая с учетом всех ограничений движения в городе, описанных выше.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный утвердил новую развязку ЗСД со Шкиперским протоком.