Ледокол «Красин» даст скидку по Единой карте петербуржца

На экскурсию по ледоколу можно будет попасть со скидкой. Фото: Википедия
На экскурсию по ледоколу можно будет попасть со скидкой. Фото: Википедия

Обладатели карты получат скидку в 100 рублей на посещение музея ледокола «Красин», об этом сообщила администрация ледокола.

Музей «Красин» теперь тоже участвует в проекте «Единая карта петербуржца», сообщает Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Обладатели карты, предъявляя ее на входе, получат скидку при визите на корабль-музей — 25% при покупке билета на экскурсию в составе сборной группы на ледокол или в машинное отделение корабля. В «переводе на деньги» скидка составит 100 рублей.

Отметим, корабль-музей «Красин» это одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Ежегодно на ледокол поднимаются для экскурсии около 40 тысяч посетителей.

«Единую карту петербуржца» разработали специально для местных жителей. С ней горожанин может получить доступ к различным государственным и коммерческим услугам. Также на карту можно записать проездной билет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СПбГУ сделал экскурсии в музей Менделеева виртуальными.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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