Итоги месячника по благоустройству: довольны не все

По предварительным итогам месячника по благоустройству, убрано 98% улиц. Петербуржцы замечают, что фасады мыли, а вот работы поливальных машин оказалось недостаточно.

Предварительные итоги месячника обнадеживают

В понедельник, 29 апреля, были подведены предварительные результаты месячника по благоустройству 2019. Улицы Петербурга начали мыть ещё 15 марта, до официального начала уборки, и к сегодняшнему дню, сообщил глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский, принято уже 98% улиц. Также принято более 80% дворов и очищено 100% парков. По словам Рублевского, лучшие результаты по «генеральной уборке» в этом году в Адмиралтейском, Приморском и Фрунзенском районах. Такое заявление глава комитета по благоустройству сделал на совещании врио губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

Из города в рамках месячника, сообщили на совещании, вывезли 30 тыс. тонн мусора. Всего убрали 13,6 тыс дворов и отмыли 4,8 тыс. фасадов домов. На улице ежедневно работали 650 единиц техники (из них 500 трудились и ночью). С улиц и дворов города убирали песок, подметали асфальт и мыли его с шампунем.

Однако окончательные итоги месячника по благоустройству-2019 еще не подвели. В том году, например, их опубликовали в середине мая. Но в 2018 году, надо заметить, месячник завершился позже. В 2018 году, для сравнения, удалось промыть 5,2 тыс. лицевых фасадов (в 2019 – пока 4,8 тыс.). Также в 2018 году вывезли на 40% меньше мусора, чем в 2019.

Жители Петербурга недовольны мусоровозами и поливальными машинами

Петербуржцы в соцсетях отчасти довольны итогами месячника. Так, на просторах интернет-сервиса «Яндекс. Район» некоторые пишут, что коммунальщики работали даже после десяти вечера, чтобы всё успеть. Кто-то отмечает, что в прошлом году было «попроще» и так интенсивно улицы не мыли. Еще один пользователь замечает, что фасады домов стали очищать, а раньше этого не было заметно.

Когда в середине апреля месячник по благоустройству перевалил за экватор, Gazeta.SPb рассказывала, что многие петербуржцы жаловались на плохую уборку улиц. Больше всего жалоб было, по итогу анализа почти 100 комментариев в соцсетях, от жителей Выборгского, Приморского, Калининского и Красногвардейского районов. В основном были замечания по пыли от «непонятной зимней посыпки».

Сейчас же, когда месячник позади, ситуация немного изменилась. Жалобы уже не на количество пыли, а на процедуру уборки. Люди пишут на сервисе «Яндекс. Район», с одной стороны, про помывку улиц. Как замечает один пользователь«поливальные машины только делали вид, что убирают улицу». Эта техника, по словам пользователей, «больше поднимает пыль, чем очищает дорогу». Другие петербуржцы пишут, что например, в Центральном районе «улицы помыли так, что надо перемывать».

И, с другой стороны, пользователи отмечают проблему с мусоровозами. По словам петербуржцев, «баки с мусором заранее выкатывают со двора, а пока едет мусоровоз, все отходы разлетаются». Пользователь из Адмиралтейского района замечает, что «после работы мусоровоза остается бардак и если бак с горкой, то избыток мусора сваливается на проезжую часть».

Недавно Gazeta.SPb писала о том, как петербуржцы и коммунальные службы оценили две недели «генеральной уборки» в Петербурге.