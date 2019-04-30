С 1 мая в Петербурге туристам подскажут путь волонтеры на сегвеях

Гости Северной столицы с мая смогут воспользоваться помощью активистов службы «AskMe SPb/Я знаю город». Волонтеров легко можно будет узнать по майкам с надписью Ask me SPb.

Служба «AskMe SPb/Я знаю город» поможет туристам сориентироваться в Санкт-Петербурге на майские праздники, рассказали в городском комитете по туризму. Кроме формы с надписью организации, волонтеры будут передвигаться по Петербургу на сегвеях. Они будут иметь при себе информационные раздаточные материалы и подробные карты, которые туристы смогут получить совершенно бесплатно.

Волонтеры будут курсировать по улицам в два «захода»: с 9.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00, тем самым охватывая практически весь период активного отдыха туриста.

Работать сотрудники AskMe SPb будут в двух районах Северной столицы — в Центральном и Адмиралтейском. Волонтеров на сегвеях можно будет встретить на стрелке Васильевского острова, у Спаса на Крови, возле Медного всадника, у Гостиного двора, на Дворцовой площади, а также вблизи Казанского собора и площади Искусств.

Места дислокации сотрудников службы могут меняться в зависимости от проведения городских мероприятий.

Все волонтеры взаимодействуют с туристской полицией. Завершится проект 30 сентября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно, с кем никогда не путешествуют туристы.