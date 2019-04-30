С 1 мая в Петербурге туристам подскажут путь волонтеры на сегвеях

Теперь путешественники точно не заблудятся. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева
Теперь путешественники точно не заблудятся. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Гости Северной столицы с мая смогут воспользоваться помощью активистов службы «AskMe SPb/Я знаю город». Волонтеров легко можно будет узнать по майкам с надписью Ask me SPb.

Служба «AskMe SPb/Я знаю город» поможет туристам сориентироваться в Санкт-Петербурге на майские праздники, рассказали в городском комитете по туризму. Кроме формы с надписью организации, волонтеры будут передвигаться по Петербургу на сегвеях. Они будут иметь при себе информационные раздаточные материалы и подробные карты, которые туристы смогут получить совершенно бесплатно.

Волонтеры будут курсировать по улицам в два «захода»: с 9.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00, тем самым охватывая практически весь период активного отдыха туриста.

Работать сотрудники AskMe SPb будут в двух районах Северной столицы — в Центральном и Адмиралтейском. Волонтеров на сегвеях можно будет встретить на стрелке Васильевского острова, у Спаса на Крови, возле Медного всадника, у Гостиного двора, на Дворцовой площади, а также вблизи Казанского собора и площади Искусств.

Места дислокации сотрудников службы могут меняться в зависимости от проведения городских мероприятий.

Все волонтеры взаимодействуют с туристской полицией. Завершится проект 30 сентября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно, с кем никогда не путешествуют туристы.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
AskMe SPb волонтеры питер сегвеи спб туристы экскурсии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шоу по мотивам фильма «Аватар» покажут шоу Cirque du Soleil В Петербурге
На майские праздники в Ленобласти усилят меры по обеспечению правопорядка
Индийские военные опубликовали фото следов снежного человека
Мозаичное панно «Афганистан», предназначенное для метро, продают на Avito
В Ленобласти продолжается расследование убийства мужчины в Сертолово
В Петербурге понятие малообеспеченной семьи изменят
Санкт-Петербург стал одним из самых джазовых городов России
С 1 мая в Петербурге туристам подскажут путь волонтеры на сегвеях