Индийские военные опубликовали фото следов снежного человека

Размер отпечатков ног составляет примерно 80 см в длину и 38 см в ширину.

В Гималаях нашли новые следы йети — на этот раз о них сообщила армия Индии в своем Twitter 29 апреля. Экспедиция нашла огромные отпечатки ног у лагеря Макалу в горах.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast ‘Yeti’ measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI — INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019

По словам участников экспедиции, следы достигали 32 дюйма в длину и 15 в ширину (примерно 80 см на 38 см — единица измерения “фут”, определенная длиной стопы человека, составляет около 30 см). В армии Индии отметили, что раньше снежного человека видели только в Национальном парке Макалу-Барун.

Снимки вызывают вопросы у пользователей Twitter. Самый очевидный из них — почему на фото следы как будто только одной ноги? Впрочем, если это действительно йети, не стоит ожидать от него нормальной человеческой походки.

Существование снежного человека или йети или бигфута или сасквача до сих пор не подтверждено.

По данным в открытых источниках, вопрос о снежном человеке рассматривали в СССР на уровне Академии Наук. В 1958 году даже созвали специальную Комиссию Академии наук по изучению вопроса о «снежном человеке». Ее основная гипотеза состояла в том, что йети может быть более древним видом человека. Свою работу комиссия быстро прекратила.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что археологи нашли самый древний след человека в Америке.