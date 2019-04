Индийские военные опубликовали фото следов снежного человека

Размер отпечатков ног составляет примерно 80 см в длину и 38 см в ширину.

В Гималаях нашли новые следы йети — на этот раз о них сообщила армия Индии в своем Twitter 29 апреля. Экспедиция нашла огромные отпечатки ног у лагеря Макалу в горах.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast ‘Yeti’ measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7

— ADG PI — INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019