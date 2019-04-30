Археологи отыскали древнейший след человека в Америке

Ему, скорее всего, не менее 15,6 тысяч лет.

О находке рассказали в научном журнале PLOS One. Специалисты уверяют, что нашли след на территории Чили в городе Осорно еще восемь лет назад. Все это время эксперты проверяли находку и пытались установить ее точный возраст – теперь же они с уверенностью говорят о том, что след можно назвать старейшим. Также исследование показало, что он и правда принадлежал человеку, а не какому-либо другому существу.

Специалисты считают, что человек, оставивщий след, весил примерно 70 килограммов. Он, скорее всего, был человеком вида Hominipes modernus.

К слову, в тех же краях уже находили однажды следы – один из них моложе нынешнего на тысячу лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые разработали приложение для тех, кто вечно срывается с диеты. Оно дает пользователям советы, а также рекомендации, чтобы человеку было проще придерживаться правилам.