НАСА предупреждает, что крупный астероид может врезаться в Землю

Администратор НАСА Джим Брайденстайн считает, что столкновение астероида-убийцы с Землей возможно еще при нашей жизни. Американское космическое агентство уже готовит учения по планетарной обороне.

О планах НАСА по отражению космической атаки стало известно на конференции по планетарной обороне 2019 года в Вашингтоне.

«Речь идет о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, которую мы знаем, прямо сейчас, для размещения жизни, и это планета Земля», — приводит высказывание Брайденстайна издание The DailyMail. По его словам, Челябинский метеорит свидетельствует о растущей угрозе.

Администратор НАСА добавил, что планетарная защита так же важна, как и другие цели НАСА, такие как высадка людей на Луну.

Метеор, вспыхнувший в южной части Уральского хребта в феврале 2013 года, стал крупнейшим, зарегистрированным метеорным ударом за более чем столетие после Тунгусского события 1908 года. Более 1600 человек пострадали от ударной волны, возникшей в результате взрыва мощностью сопоставимого с 20 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму. Подобные события происходят каждые 60 лет, но за последние 100 лет они происходили уже трижды.

НАСА уже готовится к апокалипсису и проводит учения по отражению космической атаки. По сценарию учений к Земле со скоростью 50 000 км в час несётся комета. Космическое агентство вместе с другими международными организациями в течение пяти дней будет проверять, как земляне отреагируют на возможный апокалипсис.

Как сообщает The Sun, учения будут настолько реалистичны, насколько это возможно. Их план и сценарий были разработаны подразделением Лаборатории реактивного движения НАСА, которому поручено изучение околоземных объектов. Задача учений увидеть, как быстро и эффективно реагируют организации на угрозу из космоса. В НАСА рассчитывают, что учения по планетарной обороне поможет наладить более эффективную связь с космическими агентствами и правительствами разных стран.

НАСА почти 20 лет работает над обнаружением и отслеживанием 90 процентов близлежащих астероидов, которые могут нанести смертельный ущерб при ударе. Изучение траектории орбиты, ее размера, формы, массы, состава и динамики вращения поможет экспертам определить степень потенциального воздействия. Тем не менее, ключ к уменьшению ущерба заключается в обнаружении любой потенциальной угрозы как можно раньше.

Однако в настоящее время нет технологий, позволяющих отклонить астероид, если он направится к Земле. Но международные организации и правительства в состоянии попытаться минимизировать ущерб от столкновения, и принять меры, которые защитят жизни и имущество. Они включают в себя в себя эвакуацию и перемещение людей и ключевой инфраструктуры.

Уже в 2022-24 годах НАСА намерено создать перехватчик-астероидов. Разработать и запустить его в космос доверили SpaceX Илона Маска.

Испытают его на небольшом спутнике астероида Дидим. Миссия по перехвату угрожающих Земле астероидов получила название «Тест на перенаправление двойного астероида ДАРТ» (DART).

Это первая в мире миссия, демонстрирующая технику отклонения астероида для защиты планеты. DART будет использовать так называемую технику кинетического воздействия — удар астероида для смещения его орбиты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перехватчик астероидов создаст и испытает Илон Маск.