Продажи Lamborghini в России выросли в девять раз

Продажи новых автомобилей компании Lamborghini в России за первые три месяца 2019 года выросли в девять раз. Об этом сообщает «Автостат».

Всего с января по февраль текущего года было продано 28 машин итальянского автопроизводителя, что в 9 раз больше аналогичного периода в 2018 года. Тогда Lamborghini удалось продать всего три автомобиля.

Отмечается, что за этот период больше всего было продано машин модели Urus – 24 единицы. Спорткар Aventador приглянулся только трем состоятельным российским автолюбителям. Ткаже компания смогла продать один суперкар Huracan.

Наибольшей популярностью бренд пользовался в Москве. Там было продано более половины новых автомобилей Lamborghini (17 шт.).

Второе место по объему продаж разделили Петербург и Челябинск, где было продано по два автомобиля. В Калининграде, Череповце, Новосибирске, Томске, Дербенте, Костроме и Радужном (Владимирская область) было куплено по одному Lamborghini.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что эксперты составили рейтинг лучших автомобилей 2018 года.