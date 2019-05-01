Помойка на природе: как правильно убирать место отдыха

Пищевые отходы -- только от них природе не будет вреда, всё остальное -- грамотно утилизируется. Фото: pixabay

Пищевые отходы -- только от них природе не будет вреда, всё остальное -- грамотно утилизируется. Фото: pixabay

Вот и пришло время пикников на природе. И часто, ссылаясь на то, что рядом нет урны или не хочется тащить обратно, люди оставляют остатки еды и мусор там, где только что отдыхали. Чтобы не убить природу, надо заранее продумать, что взять с собой, и понять, что закапывать можно остатки еды, а сжигать — бумагу и консервные банки.

Между тем, стеклянная бутылка, брошенная в лесу, будет разлагаться миллион лет, потому что её состав сродни составу камня. Банка из под консервов пролежит около 100 лет, а полиэтиленовые пакеты, в которых привезли еду, не разложатся примерно 200 лет. Поэтому прежде чем поехать на шашлыки за город, стоит собраться так, чтобы на месте отдыха не осталось никаких следов. Исключение есть только одно – некоторые пищевые отходы, они разлагаются 2-5 недель и их можно закопать.

Не брать мусор — уже половина успеха

Перед поездкой на природу стоит отказаться от многочисленных полиэтиленовых пакетов – лучше положить продукты в обычную посуду. Её придется везти обратно — в неё же можно будет положить остатки пищи. Однако взять большие пакеты под мусор нужно абсолютно точно.

Если есть возможность, лучше отказаться от одноразовой посуды и, вообще, от всего пластикового. Влажные салфетки легко заменить водой, если отдых намечается у речки.

Не нужно брать с собой моющие средства для посуды. В природных условиях посуда прекрасно отмывается песком – и этого достаточно. Дома её можно будет прочистить основательно.

Как правильно уничтожать мусор: от пищи до стекла

Уже эти правила сильно сократят количество мусора и сберегут природу. И всё же после отдыха какой-то мусор останется неизбежно. Только не с каждым его видом нужно обращаться одинаково.

Закапывать мусор – ничем не лучше, чем просто бросать его на месте отдыха. Особенно опасен неорганический мусор (пластик, железо) – в почве он выделяет токсины.

Меньше всего проблем будет с пищевыми отходами. Их нужно отделить от всего лишнего и закопать под кустарником. Через месяц, когда отходы сгниют, они даже окажут пользу – станут подкормкой для растения.

Довольно легко уничтожить и бумажный мусор, биоупаковку – такой сжигается на костре, а пепел засыпается землей.

Консервные банки нужно освободить от антикоррозийного покрытия и опустить в огонь. После этого уменьшить и закопать – так они быстро окислятся и не повредят природе.

Пластик – самый проблемный отход. Его вообще не стоит брать, но уж если так случилось, то пластик нельзя сжигать – при горении выделяются токсины. Этот вид отходов нужно забрать с собой и утилизировать.

Стекло, так как оно разлагается очень долго, нужно обжечь, после этого окунуть в воду, высушить и покрошить. Правда, это слишком сложная задача и стекло лучше вовсе не брать с собой.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что любителей оставлять после себя помойки на природе наказывают штрафом от 2500 до 3000 рублей. Но поскольку это вряд ли останавливает нарушителей, к работе подключаются активные граждане. Они могут сообщать полиции контакты и координаты тех, кто оставил мусор, фотографировать следы их пребывания.