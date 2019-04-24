Шашлык до полиции доведет: как наказывают нарушителей

Оставленный в лесу мусор после шашлыков не только уродует местность, но может и спровоцировать пожар. Фото: Pixabay

Оставленный в лесу мусор после шашлыков не только уродует местность, но может и спровоцировать пожар. Фото: Pixabay

Впереди череда майских выходных — многие поедут за город на шашлыки. Но не все умеют убирать после себя мусор. Эксперты считают, помоек станет меньше, если нарушителей будут замечать сами отдыхающие.

Куда ехать отдыхать

Накануне Gazeta.SPb рассказывала о лучших местах в Ленобласти, куда можно отправиться на шашлыки. В Ленобласти, потому что за готовку шашлыков в черте Петербурга грозит штраф от 3000 до 5000 рублей. Площадок для майского пикника за городом – масса. Как платных – шатер «Солнечный» на озере Длинном, площадка «Легион» в Приозерском районе», поселок Токсово. Так бюджетных и бесплатных – пляжи Сестрорецка, Комарово, Зеленогорск, Ладожское озеро. Но во всех случаях нужно делать одно – убирать следы своего пребывания на природе. Во-первых, во имя экологии. Во-вторых, чтобы не случилось пожара.

Как наказывают оставляющих помойки после себя

Сейчас тех, кто оставляет после себя мусор в местах отдыха, наказывают по статье 8.31 Кодекса об административных правонарушениях. Так, любителю загрязнять природу грозит штраф от 2000 до 3500 рублей. Это в том случае, если правонарушителя заметят правоохранительные органы. После этого, отмечается на юридическом портале «ШтрафСуд», полицейский с участием понятых и свидетелей составляет протокол о наложении взыскания. Нарушитель должен оплатить штраф в течение 30 дней – через 60 дней дело передается в суд.

Что могут сделать те, кого мусор на природе раздражает

Но думается, что не всегда правоохранителям вовремя удается «засечь» тех, кто намусорил. Поэтому к борьбе с оставляющими помойки подключаются граждане. Множество движений, например, «Красивая Ленобласть», «Зеленая коалиция Петербурга», защищают природу города и области от загрязнения.

И необязательно состоять в какой-то общественной организации для борьбы любителями помоек. Некоторые юристы рекомендуют неравнодушным гражданам, если они видят, что люди оставили после себя бардак в лесу, самим обращаться в органы. Нужно позвонить в местный отдел полиции и рассказать о нарушении. Или, если нарушители были на машине, обратиться в ДПС и сообщить номер автомобиля.

Профессиональный эколог «Екатерина Шалунова» рассказала Gazeta.SPb, что граждане, если замечают тех, кто оставляет после себя мусор на природе, могут сфотографировать их, остатки их пребывания. В полиции это станет подтверждением правонарушения, пояснила она. Также Екатерина Шалунова заметила, что мусор после себя нужно убирать полностью. Даже органический – остатки шашлыка, овощей и фруктов. За такие остатки тоже грозит штраф.

Недавно Gazeta.SPb рассказывала о десяти способах провести майские праздники-2019 в Петербурге.