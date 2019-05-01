Как будет работать транспорт в майские праздники в Петербурге

1 и 9 мая по центральным Петербурга города нельзя будет проехать. Фото: Pixabay

1 и 9 мая по центральным Петербурга города нельзя будет проехать. Фото: Pixabay

Майские выходные в этом году будут двойными – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. В связи с этим запускают ночной транспорт, а центральные улицы в праздники перекрывают для движения.

Ночные автобусы

С 1 по 5 мая запускают ночные автобусы по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые дублируют станции метро. В ночь с 1 на 2 мая также будут работать ночные автобусы на маршрутах № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 – они помогут добраться до станций метро.

Ночные автобусы будут курсировать с 00:00 до 00:06. Расплатиться в них можно электронным проездным или купив билет непосредственно в автобусе.

Какие именно автобусы будут работать в Петербурге в ночь с 9 на 10 мая, пока точно неизвестно – это станет понятно ближе к празднику.

Метро и поезд-челнок

В праздничные ночи – с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая — будет работать метро. Также с 30 апреля запускается поезд-челнок, который соединит станцию метро «Адмиралтейская» со «Спортивной». В праздники поезд будет работать круглые сутки, а в остальные выходные дни – с 00:00 до 00:03. Воспользоваться челноками можно будет до 15 ноября.

Как перекроют движение

Центральные улицы города будут перекрыты 1 мая в связи с традиционным шествием. С 07:00 до 14:00 движение будет прекращено по Невскому проспекту – от площади Восстания до Дворцовой, а также по Лиговскому проспекту – от улицы Некрасова до площади Восстания.

Троллейбусы и трамваи пойдут в этот день в обход центральных улиц. Две станции метро с 08:00 до 13:00 будут закрыты на вход – «Невский проспект-1» и «Площадь Восстания-1». А на канал Грибоедова будет закрыт выход.

Что касается 9 мая, опять-таки пока неизвестно, какие именно улицы закроют для движения. Но уже сейчас можно предположить, что это будет Невский проспект. В День Победы многие станции метро Центрального района также будут закрыты на вход или выход – это связано с повышенной нагрузкой на транспорт.

Электрички

С 27 апреля льготные категории получили право бесплатного проезда в электричках. Это труженики тыла, ветераны труда и войны, жертвам репрессий, пенсионерам и предпенсионерам, а также награжденным орденом «Родительская слава», женщинам со званием «Мать-героиня». В майские праздники они смогут воспользоваться новой льготой.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как будет работать транспорт в Петербурге 1 мая.