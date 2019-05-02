Находящийся в федеральном розыске житель Ленобласти задержан в Ярославле

Сотрудниками транспортной полиции в результате проведения розыскных мероприятий был задержан 42-летний житель Ленинградской области.

Мужчину сотрудники правоохранительных органов задержали в здании железнодорожного вокзала на станции Ярославль-Главный, сообщили Gazeta.SPb в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Известно, что задержанный гражданин находился в федеральном розыске. Он находился в бегах с ноября 2018 года. Мужчина скрывался от наказания за кражу. Информация была передана инициатору розыска.

А также сотрудниками транспортной полиции был задержан на вокзале станции Александров, которая находится во Владимирской области, 41-летний житель Ивановской области. Он находился в федеральном розыске за совершение хищения чужого имущества. Информация также передана инициатору розыска.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня ночью сгорели четыре автомобиля в Невском районе.