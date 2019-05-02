Ночью сгорели четыре автомобиля в Невском районе

Прошедшей ночью, с первого на второе мая, в Санкт-Петербурге в Невском районе на улице Коллонтай во дворе дома №15 произошел сильный пожар.

Горели автомобили. Как сообщают местные жители, пожар задел четыре автомобиля, из которых две машинными марки «БМВ», одна машина марки «Митсубиси» и одна марки «Кадиллак».

Спасателей вызвали около 03:20 часов ночи. На место происшествия оперативно прибыли 14 человек личного состава спасателей. Им потребовалось порядка тридцати минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Как сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, в пожаре никто не пострадал. Однако три автомобиля полностью выгорели, один автомобиль сгорел частично и два автомобиля, стоявшие рядом, получили незначительные повреждения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Всеволожске в Ленинградской области дотла сгорел частный дом.