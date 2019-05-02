Во Всеволожске дотла сгорел частный дом

Вчера вечером, первого мая, недалеко от станции Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области случился сильный пожар.

О возгорании сообщили свидетели происшествия в социальных сетях. К слову, очевидцев было немало: местные жители толпой собрались посмотреть на происходящее. Горел частный дом.

По предварительной информации известно, что жильцы дома не пострадали, потому что успели вовремя эвакуироваться. Пожар происходил в частном доме, который находится на Социалистической улице во Всеволожске.

По словам очевидцев, горел дом и вся территория вокруг него. Также известно, что на месте происшествия было три пожарных машины и сотрудники МЧС.

Возгорания удалось ликвидировать, однако частный дом выгорел полностью. На данный момент уточняются причины пожара и информация о пострадавших.

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